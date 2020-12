Die Schweiz hat fast doppelt so hohe Corona-Fallzahlen im Verhältnis zur Bevölkerung wie Deutschland. Am Freitag meldete der Bund über 5000 Neuinfektionen und über 100 Todesfälle. Nachdem der Bundesrat am Freitag nun weitergehende Massnahmen wie die Sperrstunde ergriffen hat, wird er die Situation am Freitag nochmals beurteilen – und auch über einen allfälligen Lockdown diskutieren.