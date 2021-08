«Aus epidemischer Sicht sinnvoll» - Kommt bald die nationale Testpflicht fürs Gesundheitspersonal?

«Wir sind in der Stabilisierungsphase. Der Anstieg an Fallzahlen ist zwar weniger ausgeprägt, aber sehr ernst zu nehmen. Die Testpflicht kann dazu beitragen, dass die Zahlen nicht weiter ansteigen», sagt Cerny.

«Letztendlich ist das Gesundheitssystem für Patientinnen und Patienten da», so Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano.

Der Kanton Bern kam bislang als einziger Kanton dem Wunsch des Bundes nach: Er empfiehlt, symptomlose und nicht geimpfte oder nicht genesene Angestellte von Gesundheitsinstitutionen regelmässig zu testen. Ziel sei es, in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen möglichst Covid-19-freie Zonen zu schaffen. Diese Haltung unterstützt Dominique de Quervain, Neurowissenschaftler und Professor an der Universität Basel: Es sei ein «Missstand», dass ungeimpftes Personal vulnerable und immungeschwächte Personen betreue, schreibt das ehemalige Mitglied der Taskforce auf Twitter.

Dass ungeimpfte Spitalangestellte regelmässig getestet werden sollen, mache Sinn, sagt Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano. «Stellen Sie sich vor, Sie müssen für eine Operation ins Spital. Dann können Sie nicht entscheiden, wie nah Ihnen die Spitalangestellten – die allenfalls ungeimpft sind – kommen», so Cerny. Der Bund habe mit seiner Empfehlung als Advokat für die Patientinnen und Patienten gehandelt, die sich in vulnerablen Situationen sicher fühlen möchten. Auch aus epidemischer Sicht sei eine Testpflicht sinnvoll. «Wir sind in der Stabilisierungsphase. Der Anstieg an Fallzahlen ist zwar weniger ausgeprägt, aber sehr ernst zu nehmen. Die Testpflicht kann dazu beitragen, dass die Zahlen nicht weiter ansteigen.»