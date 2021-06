CoVLP - Kommt bald ein Covid-19-Impfstoff auf Pflanzenbasis?

Der Stoff, auf dem der Covid-19-Impfstoffkandidat der kanadischen Biotech-Firma Medicago und des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline basiert, entsteht nicht in einer Fabrik, sondern gedeiht in einem Gewächshaus. Denn statt auf mRNA, wie die in der Schweiz derzeit zugelassenen Corona-Vakzine, basiert der Impfstoff namens CoVLP (Coronavirus Virus-Like Particle) auf Pflanzlichem.

Die Verantwortlichen bringen zunächst eine synthetisierte Sars-CoV-2-Virussequenz in die Pflanze ein. Anschliessend tauchen sie das nun infizierte Gewächs in eine Lösung, die den Vektor enthält und setzen das Ganze unter Vakuum. «Wenn wir dieses dann brechen, verhalten sich die Blätter der Pflanzen wie Schwämme und saugen die Lösung auf», erklärt Nicolas Petit von Medicago. Dann werden die Pflanzen vier bis sechs Tage gelagert. In dieser Zeit arbeitet ihre zelluläre Maschinerie wie eine Mini-Fabrik, um die VLPs zu produzieren. Das funktioniert, weil Nicotiana benthamiana «ein schwaches Immunsystem hat», so Petit. Das heisst, dass das genetische Material erfolgreich von der Pflanze aufgenommen werden kann, ohne abgestossen zu werden. Das gebe dem Unternehmen «ein gutes Zeitfenster, um das gewünschte Protein zu produzieren und zu ernten». Und zwar bevor die Pflanzen merken, dass etwas nicht stimmt und beginnen, sich selbst zu zerstören. Die abgeernteten Blätter werden wiederum zu einer Lösung verarbeitet, aus der die Mitarbeiter das Antigen extrahieren und isolieren, das abschliessend gereinigt und steril gemacht wird. Der gesamte Prozess dauert sechs bis acht Wochen.

Ergebnis: Alle Impfdosen und Kombinationen mit den Hilfsstoffen wurden gut vertragen. Traten doch unerwünschte Nebenwirkungen auf, fielen diese mild bis moderat aus. Zudem waren sie vorübergehend. Am stärksten traten sie bei den Personen auf, die Impfstoff und Hilfsstoff erhielten. Typische Impfreaktionen waren lokale Reaktionen, besonders Schmerzen an der geimpften Stelle. Als systemische Reaktionen wurden vor allem Kopfschmerzen und Erschöpfung von etwa jedem vierten bis fünften Teilnehmer berichtet. Nach der zweiten Dosis traten mehr moderate Nebenwirkungen auf, die auch etwas stärker als nach der ersten Dosis ausfielen.

Auch hinsichtlich der Wirkung haben die Verantwortlichen gute Neuigkeiten. So entwickelten die Teilnehmer eine hohe Konzentration von neutralisierenden Antikörpern gegen das neue Coronavirus – besonders in der Impfkombination mit Adjuvans. Die Dosierung von CoVLP schien dagegen keinen Unterschied für die Antikörperbildung zu machen, wie die Verantwortlichen im Fachjournal «Nature» berichten. Entsprechend werten sie CoVLP als vielversprechenden Kandidaten für die weitere Impfstoffentwicklung.

In klinischen Studien der Phase I wird die Sicherheit und Verträglichkeit eines Arzneimittels erstmals an einer kleinen Gruppe gesunder Menschen getestet, die sich freiwillig zur Verfügung stellt.

Gute Aussichten

Auch ein noch nicht von externen Fachleuchten begutachtetes Zwischenergebnis der Phase-II-Studie bekräftigt die Medicago-Expertinnen und -Experten in ihrer Arbeit, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst: «Wir freuen uns über die positiven Ergebnisse: Nach zwei Dosen induzierte der mit Hilfsstoffen angereicherte Impfstoffkandidat robuste neutralisierende Antikörper und zelluläre Immunantworten bei allen Probanden, unabhängig vom Alter», so Nathalie Landry, Executive Vice President, Scientific and Medical Affairs bei Medicago. «Diese Ergebnisse stimmen uns zuversichtlich, da wir mit unserer klinischen Phase-III-Studie weiter vorankommen.» Diese startete im März 2021 und wird mit Probanden in Nord- und Lateinamerika sowie Europa durchgeführt. In den USA hat die nationale Gesundheitsbehörde FDA bereits einem beschleunigten Zulassungsverfahren für CoVLP zugestimmt.