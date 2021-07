Festhalten an Maskenpflicht - Kommt bei Mitarbeitenden und Kundschaft «wie eine Schikane rüber»

Eine Verlängerung der Maskentragepflicht in den Läden würde laut Sprecherin sonst «wie eine Schikane, sowohl bei den Mitarbeitenden wie auch bei der Kundschaft, rüberkommen».

Wie die «Sonntagszeitung» berichtet soll die Maskenpflicht in Migros, Coop u.a. fallen.

Bereits Ende Juli soll die Maskenpflicht in den Läden fallen , dies fordert laut « Sonntagszeitung » der Verband der Schweizer Detailhändler: Denn es sei davon auszugehen, dass bis dann alle Erwachsenen in der Schweiz die Möglichkeit hatten sich zu impfen, sagt Verbandsprecherin Dagmar Jenni der Zeitung.

Maskenpflicht «kommt wie Schikane rüber»

Eine Verlängerung der Maskentragepflicht in den Läden würde laut der Sprecherin sonst «wie eine Schikane, sowohl bei den Mitarbeitenden wie auch bei der Kundschaft, rüberkommen». Zudem habe das Max-Planck-Institut gezeigt, dass das Risiko in den Läden auch ohne Maske sehr klein sei. «Und gerade bei hohen Temperaturen ist für viele Mitarbeitende die Pflicht eine Maske über acht Stunden oder länger am Tag zu tragen belastend, unabhängig davon, ob sie gerade Kundschaft bedienen oder abseitsstehen», sagt Jenni.