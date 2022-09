Grosse Ressourcen: Kommt das Gas in Zukunft aus Israel statt Russland?

In der Schweiz hat Gas mit einem Anteil von rund 15 Prozent am Gesamtenergieverbrauch eine kleinere Bedeutung als in vielen anderen europäischen Ländern (Gasanteil EU: 22 Prozent). Im Unterschied zum Ausland wird Gas bei uns in der Regel auch nicht zur Stromproduktion eingesetzt. Gas ist für unser Land aber auch nicht unbedeutend: Haushalte verbrauchen rund 44 Prozent (Heizung), der Dienstleistungssektor rund 22 Prozent (Heizung), die Industrie rund 32 Prozent (Prozesswärme), der Verkehrssektor und die Landwirtschaft rund zwei Prozent der gesamten Menge.



Während die Industrie ganzjährig Gas nutzt, ist der Verbrauch für die Heizungen stark auf den Winter konzentriert. Deshalb entfallen rund drei Viertel des jährlichen Gasverbrauchs der Schweiz auf das Winterhalbjahr von Anfang Oktober bis Ende März. Der durchschnittliche Gasverbrauch der Schweiz der letzten fünf Jahre lag im Winterhalbjahr bei rund 24 Terawattstunden (TWh). Dies ist den Importzahlen der Schweizer Gaswirtschaft (Swissgas, Regionalgesellschaften) zu entnehmen. Es wird angestrebt, davon – analog zur EU – 15 Prozent einzusparen, was rund 3,6 TWh entspricht. (kle)