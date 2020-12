Laut Androidpolice.com handelt es sich bei den geleakten Videos um offizielle Promotion-Shots der neuen Galaxy-Smartphones. Diese sollen in der Farbe Phantom Violett daherkommen. Am auffälligsten: die Rückseite der Telefone. Denn im Vorfeld war insbesondere die Kameraeinbettung heiss diskutiert worden. Einige Prognosen hatten beispielsweise vorausgesagt, dass das Kameragehäuse der neuen Samsung-Phones riesig sein werde. Beinahe die Hälfte der Rückseite werde durch die Kameras in Anspruch genommen, und das Gehäuse stehe weit hervor, hiess es.

Stilistische Einbettung

Neuer Autofokus

Laut Gerüchten soll Samsung die neuen Geräte bereits am 14. Januar vorstellen. Androidpolice.com sagt voraus, dass dies bedeutet, dass die Geräte schon am 29. Januar in den Verkauf kommen werden. Ausserdem sollen die Geräte günstiger als die frühere Generation ausfallen. Welche dieser Voraussagen tatsächlich zutreffen werden, wird sich wohl erst am Release-Tag der Telefone definitiv zeigen.