Wettbewerb : Kommt das neue Trikot von Borussia Dortmund aus Solothurn?

Bei einem Wettbewerb konnten Fans das Trikot von Borussia Dortmund für die Saison 2023/24 designen. In der Endauswahl steht jetzt auch der Entwurf eines Solothurners.

«Design datt Ding»: So heisst der Wettbewerb von Borussia Dortmund, bei dem BVB-Fans das Heimtrikot ihres Teams für die Saison 2023/24 gestalten können. Mehr als 15’000 Designvorschläge aus über 100 Ländern sind beim Fussballclub eingegangen. Neun Entwürfe haben es schliesslich in die Endauswahl geschafft – darunter auch jener von Eric Kohler aus Solothurn.

Tradition und Moderne

«Für mich war wichtig, etwas zu kreieren, das so nicht erwartet wird – etwas, das es so in einem Dortmunder Dress noch nicht gegeben hat», erzählt der Solothurner weiter. Durch einen Freund kam er auf die Idee, Gegenwart und Vergangenheit zu verbinden. In Kohlers Trikot-Entwurf wird das BVB-Wappen daher von der schwarzen Form der Stadt Dortmund umgeben. «Die Stadtgrenze um das Wappen durchbricht sozusagen das Dortmunder Gelb und bringt darunter mit dem Kohlschwarz die Tradition des Ruhrpotts zum Vorschein», erklärt Kohler.