Der Roche-Turm steht also auf wackligen Beinen. Verläuft das Geschäft gut, braucht es mehr Mitarbeiter und die brauchen auch mehr Platz. Die einzelnen Mitarbeiter brauchen allerdings immer weniger Einzelbüros. Auch andere Unternehmen nutzen ihre Büroräumlichkeiten nun anders, als sie ursprünglich angedacht waren. Der Trend zum Home-Office und der damit verbundenen kleineren Nachfrage an Büros, zeichnete sich allerdings schon vor der Pandemie ab.

So schreibt Anna Schäfers , Mediensprecherin von Novartis : « Schon im Jahr 2019 – d.h. vor der COVID-19-Pandemie - hat sich Novartis entschieden, seinen Campus für die Ansiedlung von Start-ups, Unternehmen und Instituten aus den Bereichen Life Science und Digital zu öffnen. Zukünftig werden wir Flächen auf dem Novartis Campus in Basel an Start-ups, Unternehmen und Institute vermieten können. »

Stephan Walliser , Head of Human Resources : « T eilweise waren es gemietete Liegenschaften , teilweise waren es Eigenliegenschaften , in denen wir waren . Diese haben wir abgegeben oder wieder vermietet. Wir sind hier alle zusammengezogen, so dass wir eigentlich schon auf engem Raum tätig sind. Selbstverständlich, wie sich das entwickelt in Zukunft, muss man schauen, ob man allenfalls noch mehr zusammenrücken würde. »