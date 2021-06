Nicht jedes Jahr zum Piks - Kommt der langfristige Coronaschutz für die Welt aus der Schweiz?

So soll eine Impfung nicht jedes Jahr neu aufgefrischt werden, wie bei den momentanen Impfungen davon ausgegangen wird.

In Basel wird ein neuer Coronavirus-Impfstoff erforscht, der besser schützen soll.

In der Region Basel wird ein neuer Corona-Impfstoff erforscht.

Das Universitätsspital Basel hat zusammen mit der Universität Basel und dem Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Rocket Vax, einem Schweizer Biotech-Startup, beschlossen. Sie forschen gemeinsam an der Entwicklung eines neuen Coronavirus-Impfstoffs, wie sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

Ziel der Forschung ist es, eine neue Generation von Impfstoffen zu entwickeln, die besser gegen Virusmutationen schützen und einen längerfristigen allgemeinen Impfschutz bieten sollen. So soll eine Impfung nicht jedes Jahr neu aufgefrischt werden, wie bei den momentanen Impfungen davon ausgegangen wird.

«Unser Impfstoff basiert auf einem optimalen Coronavirus»

Thomas Klimkait, Virologe an der Universität Basel, ist Projektleiter der Impfforschung im Auftrag der Firma Rocket Vax. Laut Klimkait basiere der neue Impfstoff auf einem optimalen und vollständigen Coronavirus. «Dieses Virus wurde genetisch aber verändert und hat einen Defekt, den es nicht reparieren kann: Es kann sich nicht vermehren und macht damit nicht krank», so der Virologe. Ebenfalls sei es nicht in der Lage, zu mutieren.