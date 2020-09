«Unerträgliche Last»

Prämien sollen sinken

Dass der Bund den Anstieg der Prämien relativ niedrig halten kann, reicht dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) «bei weitem nicht», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Krankenkasse sei in den vergangenen Jahren zu einer «unerträglichen Last» für die Schweizer Haushalte geworden. Dazu kam 2020 noch die Coronavirus-Krise. Genau für so eine Krise hätten die Krankenkassen mit 11 Milliarden Franken doppelt so hohe Reserven angehäuft als gesetzlich vorgeschrieben. Doch wie sich herausstellte, wurden diese Reserven gar nicht benötigt. «Der horrende Reserveberg muss rasch abgebaut und den Versicherten zurückgegeben werden, was ihnen zusteht.» Den bereits angekündigten freiwilligen Reserveabbau von 211 Millionen Franken bezeichnet der SGB als «mickrig». Die Gewerkschaften fordern, dass ein Haushalt künftig mit höchstens 10 Prozent des verfügbaren Einkommens durch die Krankenkassenprämien belastet wird.