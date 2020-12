Die Bündner hatten im Gegensatz zum heutigen Gastgeber ein dichtes Spielprogramm. In den vergangenen acht Tagen bestritt der HCD insgesamt vier Spiele. Davon gingen drei verloren. Mit 16 Punkten aus 14 Spielen sind die Davoser auf dem neunten Tabellenrang. Heute reisen die Davoser ohne Thornton, der in die NHL zurückgekehrt ist, und Turunen, welcher derzeit bei seinem Nationalteam in Finnland weilt.