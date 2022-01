Nach 10 Jahren – Kommt «Desperate Housewives» zurück?

1 / 6 Kehren Marcia Cross (59), Eva Longoria (46), Felicity Huffman (59), Teri Hatcher (57) und Dana Delany (65, v.l.) bald für «Desperate Housewives» ins TV zurück? imago/Cinema Publishers Collection Ein Neujahrsgruss auf dem Twitter-Account der Serie, die vor zehn Jahren abgesetzt wurde, lässt Fans über ein mögliches Reboot oder Revival spekulieren. imago images/Everett Collection Acht Staffeln lang thematisierte «Desperate Housewives» das Leben im Wisteria-Lane-Quartier. Intrigen und Schicksale der Nachbarschaft standen stets im Fokus der fiktionalen Drama-Serie. imago images/ABC

Darum gehts Ein Neujahrsgruss auf dem offiziellen Twitter-Account von «Desperate Housewives» lässt Fans spekulieren, ob es bald eine Neuauflage geben wird.

Vor zehn Jahren wurde die Kultserie abgesetzt – ein Jubiläum könnte somit Anlass sein.

Obwohl vom US-Sender ABC bislang offiziell nichts zum Thema kommuniziert wurde, herrscht bereits Vorfreude.

2022 könnte für Fans der US-amerikanischen Kultserie «Desperate Housewives» ein langersehntes TV-Highlight bereithalten. Nachdem in letzter Zeit vermehrt frühere Serien erneut zum Leben erweckt wurden – unter anderem «Gilmore Girls», «Gossip Girl» und jüngst «Sex and the City» – wird aktuell über ein Comeback der Ikonen von der Wisteria Lane spekuliert.

Grund dafür ist ein aktueller Post auf dem offiziellen Twitter-Kanal von «Desperate Housewives». Zum Jahreswechsel wurde dort ein Foto der Hauptfiguren aus der Serie in glamourösen Outfits geteilt und als Referenz zum Titel der Serie geschrieben: «Desperately waiting for 2022» (zu Deutsch: «Verzweifelt am warten auf 2022»). Für Fans ist der Fall mit dieser Botschaft klar: Die Chancen stehen gut, dass hinter den Kulissen etwas im Gange sein könnte.

Denn wieso sollte das neue Jahr sonst «verzweifelt» erwartet werden? Nicht zuletzt sind 2022 auch genau zehn Jahre vergangen, seit «Desperate Housewives» nach acht Staffeln abgesetzt wurde. Das Jubiläum mit einem Reboot oder Revival zu feiern, würde Sinn machen. Auch eine Zusammenkunft der Schauspielerinnen und Schauspieler, wie sie im vergangenen Frühling zum 25. Jubiläum von «Friends» ausgestrahlt wurde, wäre denkbar.

«Kein TV-Drama hat das je getoppt»

Zudem wirft es ohnehin Fragen auf, dass ein Jahrzehnt nach dem Ende der Serie noch auf dem Social-Media-Kanal von «Desperate Housewives» gepostet wird. Lange war es dort ziemlich ruhig, doch seit Herbst diesen Jahres wurden nun mehrere Beiträge geteilt. So oder so: Auf Twitter zeigen sich Fans bereits vorfreudig. «Oh mein Gott. Wenn diese Show zurückkommt, wird das grossartig!», heisst es in einem Post.

«Ich bin so glücklich, weil kein TV-Drama das je getoppt hat», schreibt eine weitere Userin, die bereits fest an die Rückkehr von «Desperate Housewives» glaubt. In einem Punkt sind sich die meisten Fans zudem schon jetzt einig: Sinn macht ein Comeback nur mit den damaligen «Housewives». «Bitte bringt alle originalen Darstellerinnen wieder zurück, wenn ihr die Serie noch einmal aufleben lässt. Nur so wird es perfekt», so ein User.

Ob tatsächlich an einem neuen «Desperate Housewives»-Projekt gearbeitet wird, bleibt vorerst jedoch offen. Der US-Sender ABC und die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich noch nicht zum Thema geäussert.