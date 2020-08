Verhandlungen mit Pharmafirmen

Kommt die kleine Schweiz beim Impfstoff zu kurz?

Die USA oder die EU haben im Run auf den Impfstoff längst zugeschlagen und Vorkaufsrechte gesichert. Experten raten der Schweiz, ebenfalls mit mehreren Herstellern Verträge abzuschliessen.

Das sagte BAG-Direktor Pascal Strupler am Dienstag in der SRF-Sendung «Club».

Die Schweiz steht laut dem BAG kurz vor dem Abschluss eines Kaufvertrages für einen Coronavirus-Impfstoff mit dem US-amerikanischen Unternehmen Moderna. Dieses arbeitet mit dem Schweizer Pharmalieferanten Lonza zusammen. Andere Staaten haben derweil schon länger Verträge mit Firmen über Impfstoffe abgeschlossen: So hat in den letzten Wochen allein die US-Regierung insgesamt 7 Milliarden Dollar an verschiedene Firmen gesprochen. Das Ziel: Im Januar will Trump 300 Millionen Impfdosen zur Verfügung haben.