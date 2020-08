Avenir Suisse

Post soll nur noch zwei- oder dreimal pro Woche kommen

Statt fünfmal die Woche nur noch zwei- oder dreimal: Mit weniger Austragungen soll die Post auf die sinkenden Briefmengen reagieren.

Das Gesetz verpflichtet den Staatsbetrieb, an mindestens fünf Wochentagen Briefe, Pakete, Zeitungen und Zeitschriften zuzustellen.

Die Post teilt immer weniger Briefe aus – doch das Gesetz verpflichtet den Staatsbetrieb, an mindestens fünf Wochentagen Briefe, Pakete, Zeitungen und Zeitschriften zuzustellen. Nun fordert Avenir Suisse, dass die Post nicht mehr jeden Tag kommen soll, wie der « Tages-Anzeiger » schreibt.

In bestimmten europäischen Ländern gibt es bereits ein solches Zustellungsmodell. So wird in Belgien nicht dringende Post nur noch zweimal pro Woche ausgeliefert.