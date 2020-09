Quote für Schweizer Filme und Investitionen in den hiesigen Film: Heute debattiert der Nationalrat über ein Netflix-Gesetz. Die FDP will die geplanten Regeln kippen.

1 / 6 Vier Prozent seiner Einnahmen soll Netflix in den Schweizer Film investieren: So will es die geplante «Lex Netflix». KEYSTONE Ebenfalls vorgesehen ist eine Quote von 30 Prozent für europäische Filme. KEYSTONE Kulturminister Alain Berset erhofft sich dadurch, die Zahl der Schweizer Produktionen bei Streaming-Anbietern zu erhöhen. KEYSTONE

Darum gehts Der Bund will den Schweizer Film fördern – auch auf Onlineplattformen.

Dazu sieht er eine Quote sowie verpflichtende Investitionen in hiesige Produktionen vor.

FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt hält nichts davon und will diese Punkte streichen.

Er befürchtet durch die Regulierung steigende Abo-Preise.

Die Befürworter erhoffen sich vom Gesetz mehr Swissness.

Heute Montag debattiert der Nationalrat über die Kulturbotschaft 2021–2024. Was trocken tönt, birgt Zündstoff: So sieht das Geschäft eine sogenannte Lex Netflix vor. Ein Passus darin will Onlineplattformen wie Netflix, HBO oder Apple TV dazu verpflichten, einen Anteil des Filmangebots für europäische Filme zu reservieren. Konkret ist eine Quote von 30 Prozent vorgesehen. Daneben sollen die Anbieter 4 Prozent ihrer Bruttoeinnahmen für das unabhängige Schweizer Filmschaffen aufwenden oder eine entsprechende Ersatzabgabe bezahlen.

Während Befürworter dieser geplanten Regelung wie die Grünen gar noch weiter gehen und explizit eine Quote für den Schweizer Film fordern, haben sich die Freisinnigen sowie die SVP bereits in der Vernehmlassung gegen Quoten und Abgaben gewehrt. In der heutigen Debatte will FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt deshalb einen Antrag einreichen, um die Finanzierung des Schweizer Films durch ausländische Onlineanbieter gänzlich zu streichen.

Höhere Abokosten?

«Erstens helfen Quoten nicht, die Qualität zu steigern. Schweizer Produktionen müssen von sich aus so gut sein, dass sie es bei Netflix ins Programm schaffen», so Silberschmidt. Eine starre Quote vorzuschreiben, könne gar einen «Bumerang-Effekt» haben: «Aufgrund der beschränkten Zahl an Schweizer Produktionen müssten Anbieter wohl auch auf Film-Flops zurückgreifen.»

Wenn Netflix einen Prozentsatz seiner Einnahmen in der Schweiz investieren müsste, befürchtet Silberschmidt steigende Abo-Preise. «Netflix würde dies auf die Kunden überwälzen.» Ihm gehe es auch ums Prinzip: Ist eine Abgabe einmal da, bringe man sie kaum mehr weg. Silberschmidt betont, dass bereits heute der Schweizer Film mit Steuergeld gefördert wird. «Es kann aber nicht sein, dass die Nutzer nochmals über höhere Abo-Gebühren zur Kasse gebeten werden.»

Heidi-Serie auf Netflix