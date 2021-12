13 Tore in 18 Spielen : Kommt dieser Russen-Knipser als Cabral-Ersatz zum FC Basel?

Arthur Cabral wird den FC Basel diesen Winter wohl verlassen. Auf der Suche nach einem Ersatz soll man beim zurzeit besten Torschützen der Premier Liga angeklopft haben: Gamid Agalarov.

Wohin es den kräftigen Mittelstürmer schlussendlich ziehen wird, ist noch nicht klar. Fakt ist aber: Der FCB um Boss David Degen (38) schaut sich schon länger nach einem möglichen Ersatz um. Das Profil? Ein Mittelstürmer, der wenig kostet und ab dem Rückrundenstart am 30. Januar Tore am Laufmeter produzieren soll.

Die Lebensversicherung des FC Ufa

Laut dem russischen Sportportal Sport24.ru scheint man in Russland auf einen potenziellen Ersatz-Knipser gestossen zu sein. Der 21-jährige Gamid Agalarov hat in der laufenden Spielzeit für seinen Verein FC Ufa bereits 13 Mal eingenetzt und führt zurzeit die Rangliste der besten Torschützen in der russischen Premier Liga an. Dies, obwohl das Team, dem auch der gebürtige Winterthurer und Ex-Hopper Moritz Bauer (29) angehört, in dieser Saison erst 17 Tore erzielen konnte – und sich auf dem zweitletzten Tabellenplatz wiederfindet.



Nach nur wenigen Auftritten in der russischen U21-Nationalmannschaft (4 Spiele, 4 Tore) wurde Agalarov bereits ins A-Team berufen, blieb da bisher aber ohne Einsatz. Transfermarkt.ch schätzt den Marktwert des linksfüssigen Mittelstürmers auf 1,25 Millionen Franken. Gemäss Sport24.ru würde ihn sein aktueller Verein für zwei bis vier Millionen Euro ziehen lassen. Der FC Basel habe bereits mit dem Verein Kontakt aufgenommen. Ist eine nächste Hauptattraktion bereits im Anflug? Die nächsten Tage werden Klarheit schaffen. Ab dem 1. Januar 2022 öffnet das Transferfenster.