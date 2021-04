Treffen zwischen Burgener und Degen : Kommt es doch noch zu einer Einigung im FCB-Machtkampf?

Eigentlich hätte es am 11. Mai zum grossen Showdown zwischen David Degen und FCB-Besitzer Bernhard Burgener vor dem Zivilgericht Basel-Stadt kommen sollen. Nun könnten sich die beiden Parteien doch schon vorher einigen.

Am Samstag werden wohl viele Fans ihre Jahreskarte zurückgeben.

Auch wenn es weder FCB-Boss Bernhard Burgener noch David Degen je öffentlich so sagten. Für die Aussenwelt schien das Basler Tischtuch zwischen den beiden zerschnitten. Doch jetzt könnte es plötzlich doch noch zu einer friedlichen Lösung im Machtkampf um den FC Basel kommen.

Wie die «NZZ» berichtet, soll Ende nächster Woche ein persönliches Treffen unter vier Augen zwischen Degen und Burgener geplant sein. Auch wenn sich beide Seiten bislang noch nicht öffentlich äusserten, soll eine einvernehmliche Lösung aber eine Option sein. Burgener stelle sich auch nicht kategorisch gegen eine Lösung, in der Degen weiter beim FCB eine Rolle innehabe, so wie beispielsweise bisher als Minderheitsaktionär. Ursprünglich hätte als erste Instanz am 11. Mai das Zivilgericht Basel-Stadt über die Zukunft des FC Basel entscheiden sollen.