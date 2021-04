Gewaltbereite Jugendliche haben sich am Freitagabend in St. Gallen mit der Polizei angelegt.

Nach den Oster-Krawallen in St. Gallen gibt es einen Gewaltaufruf für das kommende Wochenende in Zürich und Winterthur.

Am 10. April 2021 soll eine Demonstration gegen die Corona-Vorschriften in Altdorf UR stattfinden – doch die Behörden haben sie verboten.

Krawall in Zürich und Winterthur, Corona-Demo in Altdorf UR: Im Netz mehren sich die Aufrufe für illegale Veranstaltungen am nächsten Wochenende – d ie aktuelle Situation bereitet dem St. Galler Sicherheitsdirektor Fredy Fässler Sorgen: «Kommt es an mehreren Orten gleichzeitig zu Unruhen, stösst die Polizei an ihre Kapazitätsgrenzen . » Zwar bestehe eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Kantonen , d och für einen Dauereinsatz sei die Polizei nicht gewappnet , sagt der Präsident der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren. Bei der Arbeit mit jungen Erwachsenen werde die Polizei von Dialogteams begleitet, die dabei helfen , den Jugendlichen die Situation zu erklären – wie beispielsweise die Wegweisungen von Sonntagabend.