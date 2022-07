Flughafen Zürich: «Es gibt heute keine Verhandlungen»

An vielen Flughäfen herrscht Personalmangel, was zu Chaos führt. Flüge werden gestrichen, Koffer bleiben liegen oder kommen nicht an und Passagiere werden ungeduldig. Dies bestätigt auch Swissport-Chef Warwick Brady in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende». «Nun zeigen sich die Folgen von zwei Jahren Pandemie, in der unsere Industrie an den Rand des Kollapses gedrängt wurde», so Brady. Überall fehle es an Personal: «Bei der Gepäcksortierung, in der Sicherheitskontrolle, bei der Flugüberwachung – überall.» Passagiere sollten deshalb lieber nur mit Handgepäck reisen, rät der Südafrikaner. Einige Passagiere kämen mit der Situation nicht klar, sie würden die Geduld verlieren. «Es ist schlimm. Es gibt auch Fälle von physischer Gewalt.» (roy)