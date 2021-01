Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und sein Team UAE Emirates haben sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Den Impfvorgang für 27 Radprofis und 32 weitere Teammitglieder in Abu Dhabi machte der Rennstall am Freitag öffentlich. Teamchef Mauro Gianetti sagte, man sei enorm stolz auf die Anstrengungen, die das Land (Vereinigte Arabische Emirate) unternommen habe, «um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bekämpfen».

IOK-Mitglied will alle impfen

Punkt 2: Impfen der Sportlerinnen und Sportler. Schliesslich lautet die Frage ja: Wie soll im Sommer die Durchführung eines Grossanlasses wie die Olympischen Spiele möglich sein, wenn auf der ganzen Welt die Corona-Zahlen steigen und dann noch Athletinnen und Athleten von überallher an einen Ort kommen? Dick Pound, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOK), fordert im Interview mit «Sky News», dass Athletinnen und Athleten einen Impf-Vorrang haben sollen. Er sagt: «Nur so können die Olympischen Spiele stattfinden.» Und: «Ich glaube nicht, dass es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit darüber geben würde.»