Black Friday: Hohe Inflation verleitet zu Kaufrausch

Am 11. November ist Singles Day

Der Singles Day stammt aus China, wo die Zahl elf Glück symbolisiert. Darum gibt es am 11. November oft Rabatte in Höhe von elf Prozent. Menschen in der Schweiz kaufen am Singles Day vor allem Waren, die sonst selten günstiger sind, etwa Apple-Laptops oder Spielkonsolen. Beliebt sind auch Parfüms, Erotik-Produkte und Handy-Abos. Blackfridaydeals.ch geht davon aus, dass der Schweizer Onlinehandel am Singles Day rund 70 Millionen Franken umsetzen wird, fünf Millionen Franken mehr als im Vorjahr.