Die Baselbieter Kantonshauptstadt Liestal könnte eine der grössten politischen Demonstrationen seit Jahren erleben. Waren es Anfang Februar in Zug noch einige hundert Teilnehmende an der massnahmenkritischen Kundgebung, nahmen am 6. März 2020 in Chur bereits von der Polizei bestätigte 4000 Menschen teil. Der Verein Stiller Protest rechnet mit 5000 Protestierenden.