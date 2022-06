Rocker-Prozess in Bern : «Kommt es zur Verurteilung, werden die Bandidos die Hells massiv angreifen»

Die Behörden in Bern fürchten bereits jetzt den 30. Juni, den Tag, an dem das Urteil im Rocker-Prozess verkündet werden soll. Ein Ex-Mitglied einer Gang ahnt ebenfalls Böses.

Mehrere Dutzend Anhänger der Hells Angels und der Broncos kämpften gegen Mitglieder der ausländischen Bandidos-Gang, die in der Schweiz Fuss fassen will. (Symbolbild)

Ende Juni soll der Rockerprozess von Bern mit der Verkündigung des Urteils abgeschlossen werden. Behörden fürchten den Tag bereits heute, wie sie gegenüber der «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel) sagen. Denn die Auseinandersetzungen von Anfang Woche, wo die Polizei nur mit einem massiven Aufgebot die beiden verfeindeten Rockergruppen Hells Angels und Bandidos auseinanderhalten konnte, war nur ein Vorgeschmack auf das, was am 30. Juni folgen könnte. «Der Tag der Urteilsverkündung wird ein sehr heikler Moment und bereitet uns Sorgen», sagt der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause.

Zusammen mit der Polizei lote man derzeit alle Optionen aus. Nause hatte eine Verlegung des Prozesses verlangt. Doch eine solche kann nur das Gericht anordnen. Dieses will am bisherigen Verhandlungsort im Amthaus festhalten. Dass die Befürchtungen der Behörden nicht ganz unbegründet sind, bestätigt die Aussage eines Ex-Bronco-Mitglieds, das den Bandidos nahe steht: «Kommt es zu einer Verurteilung, werden die Bandidos die Hells Angels in der Schweiz massiv angreifen», sagt der Mann gegenüber der «SonntagsZeitung». Mithilfe von Unterstützern aus dem Ausland würden die Bandidos Ziele wie etwa Klubhäuser angreifen.

Rekonstruierung der Tat

22 Mitglieder dreier Rockergangs stehen seit Ende Mai vor dem Berner Regionalgericht, weil sie am 11. Mai 2019 an einem Bandenkrieg teilgenommen hatten. Auslöser dafür war laut Anklageschrift, dass Mitglieder ausländischer «Bandidos»-Chapters an einer Töffausstellung ihre Kutten und weitere Gang-Symbole offen getragen hatten. Das hätten die ebenfalls anwesenden Hells Angels und die mit ihnen befreundeten Broncos als Provokation aufgefasst, insbesondere, weil sie vermutet hätten, dass die Bandidos in der Schweiz ein Chapter gründen wollten.