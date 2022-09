«Williams Jr.»: Kommt gegen die Nati das nächste spanische Supertalent zum Debüt?

Das Team, das am Samstag in Saragossa auf die Schweiz trifft, ist gespickt mit grossen Talenten.

Spaniens Nationalmannschaft hat in den vergangenen Jahren eine Verjüngungskur durchgemacht.

Europameister 2008 und 2012, Weltmeister 2010: Als die goldene Generation der «Furia Roja» um Xavi (42), Iniesta (38) oder David Villa (40) in den vergangenen Jahren die Fussballschuhe nach und nach an den Nagel hing, verfiel der spanische Fussball in eine Art Katerstimmung.