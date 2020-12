Nächtliche Verhandlungen : Kommt heute der Brexit-Deal?

Heute könnten Boris Johnson und Ursula von der Leyen vor die Medien treten. In den vergangenen Tagen hatten die beiden Seiten Fortschritte bei den Brexit-Gesprächen verkündet.

Die EU und Grossbritannien haben die ganze Nacht durch über den Abschluss eines Handelsabkommens nach dem Brexit verhandelt. Wie es am Donnerstagmorgen aus EU-Kreisen hiess, waren die Gespräche noch nicht beendet. Wenn alles gut gehe, würden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson in Kürze telefonieren. Möglich seien dann Pressekonferenzen gegen 9.00 Uhr. Von anderer Seite hiess es, es könne aber auch noch länger dauern.

Beide Seiten hatten in den vergangenen Tagen deutliche Fortschritte gemacht und wesentliche Streitpunkte ausgeräumt. Aus französischen Regierungskreisen verlautete am Mittwochabend, die Briten hätten «enorme Zugeständnisse» gemacht. Dabei sei es um die bis zuletzt umstrittene Frage der künftigen Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern gegangen.