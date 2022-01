Corona - Kommt in Österreich bereits der nächste Lockdown?

In Österreich steigen die Corona-Zahlen seit Weihnachten wieder. Am Donnerstag will sich die Regierung über neue Massnahmen besprechen, das erste Bundesland hat bereits Verschärfungen erlassen.

Darum gehts Die Pandemie-Situation in Österreich ist weiterhin angespannt.

Am Donnerstag findet ein Bund-Länder-Gipfel statt, bei dem die Politiker erneut Massnahmen diskutieren wollen.

Das Burgenland ist bereits vorgeprescht und hat ein straffes Testregime für Pflegekräfte und Regierungsmitarbeitende verhängt.

Die Omikron-Variante breitet sich in Österreich mit hoher Geschwindigkeit aus und ist mittlerweile dominant. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Tagen deutlich in die Höhe geschnellt, am Dienstag waren es etwa knapp 5500 neue Fälle in nur 24 Stunden.

Kommt ein weiterer Lockdown?

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen im Land und der bevorstehenden Omikron-Welle findet am Donnerstag ein Bund-Länder-Gipfel statt. Welche Massnahmen dabei genau besprochen werden, ist aktuell noch nicht bekannt – Österreich wird aber wohl mit neuen Verschärfungen rechnen müssen.

Denn der deutliche Anstieg bei den Neuinfektionen dürfte wohl nur ein Vorbote gewesen sein. Experten gehen nämlich bereits seit Tagen davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Tagen und Wochen massiv beschleunigen wird.

Verschärfungen dürften wohl unausweichlich sein. Der Epidemiologe Gerald Gartlehner ist sich sicher: «Ich denke, wir werden ganz sicher Rekordzahlen erreichen», wie er zu Heute.at sagt. Damit Omikron die Corona-Fälle in Österreich aber nicht völlig explodieren lässt, werden wohl neue Massnahmen kommen.

Flächendeckende 2GPlus-Pflicht?

Nach der SPÖ-Klausur meinte etwa Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, dass die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet werden könnte. Und auch die Teilnehmerzahl bei Events dürfte wohl weiter reduziert werden. Im Raum steht zudem auch eine Ausweitung der PCR-Tests – also PCR-Tests für den Eintritt in die Gastronomie, in Kultur oder auch am Arbeitsplatz. Konkret würde das also eine flächendeckende 2GPlus-Regel bedeuten.

Das Burgenland hat bereits jetzt Massnahmen getroffen. Der Dreipunkteplan des Landeschefs Hans Peter Doskozil sieht unter anderem ein strenges Testregime vor, das die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur sichern soll. Angestellte von Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie alle Mitarbeitenden der Landesregierung müssen sich vorerst die nächsten vier Wochen täglich testen lassen.

Tägliche Testpflicht für Pflegekräfte

Ungeimpfte Personen müssen täglich einen Antigentest durchführen und einen gültigen PCR-Test vorweisen können. Auch geimpfte Personen müssen sich täglich einem Antigentest unterziehen, deren PCR-Tests sind im Gegensatz zu denen von Ungeimpften aber 72 statt nur 48 Stunden gültig.

In Österreich wird ab dem ersten Februar 2022 eine allgemeine Impfpflicht gelten. Dieser Beschluss wurde Ende November zusammen mit einem vierwöchigen Lockdown verabschiedet, der am 13. Dezember endete. Trotz den strengen Regeln steigen die Fallzahlen im Nachbarland seit Weihnachten wieder an, die immer dominanter werdende Omikron-Variante dürfte diese Entwicklung weiter beschleunigen.