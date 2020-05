Aktualisiert 28.04.2020 19:10

Nur 100 Neuinfektionen

Kommt jetzt das flächendeckende Contact-Tracing?

Ab 100 Ansteckungen pro Tag erwägt der Bund die Rückverfolgung jeder Infektion. Nun wurde dieser Wert erreicht. Die Kantone sind bereit, loszulegen.

von Claudius Seemann

Darum gehts Ab 100 Neuinfektionen pro Tag könnte das schweizweite Contact-Tracing wieder möglich sein, sagte Daniel Koch vom BAG. Dieser Wert wurde am Dienstag erstmals erreicht.

Nun wollen sich die Kantone darauf vorbereiten, die Rückverfolgung von Infektionsketten wieder gezielt vorzunehmen.

Einzelne Kantone, wie zum Beispiel Zug, haben das Contact-Tracing auch während des Lockdowns durchgeführt.

Am Dienstag wurden nun erstmals 100 neue Fälle verzeichnet – kommt damit der Startschuss für den Strategiewechsel des Bundes? Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es beim BAG: «Der Bundesrat bespricht das weitere Vorgehen an seiner Sitzung vom Mittwoch. Dazu gehört auch das Vorgehen beim sogenannten Contact - Tracing.» Er werde im Anschluss an seine Sitzung informieren.

Bekannt ist, dass der Bund derzeit an einer App arbeitet, die zeigen soll, wer in Kontakt mit einer positiv getesteten Person war. So soll die betroffene Person über ihr Smartphone informiert werden, dass sie sich infiziert haben könnte und sich in Isolation begeben solle. Läuft alles nach Plan, wird die App am 11. Mai der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Doch nun scheint es, als komme die Contact-Tracing-Strategie schon früher – auch wenn die neue App noch nicht fertig ist.

Erhöhter Personalaufwand wegen Contact-Tracing

Verantwortlich für die Rückverfolgung der Infektionskette sind die kantonsärztlichen Dienste. Bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) heisst es auf Anfrage, dass gewisse Kantone bereits beginnen, das Contact Tracing wieder aufzunehmen. Tobias Bär, Mediensprecher der GDK, sagt: «Seit vergangener Woche und der Ausweitung der Tests auf alle Personen mit Symptomen sind die Kantone daran, die strikte Rückverfolgung der Infektionskette aufzubauen.»

Einzelne Kantone hätten das Contact - Tracing nie aufgegeben. «Nun nehmen alle Kantone die konsequente Rückverfolgung von Infektionsketten wieder auf.» Allerdings sei dies mit einem stark erhöhten Personalaufwand verbunden. «Es scheint aber realistisch, dass das System in ein bis zwei Wochen in sämtlichen Kantonen aufgebaut sein wird», so Bär. Dabei könne man auf die Unterstützung von Zivilschützern zählen.

Bei Verweigerung drohen 5000 Franken

Laut Bär ist beim Contact - Tracing vorgesehen, dass infizierte Personen entweder zu Hause oder bei schwerem Verlauf in einem Spital isoliert werden und sich Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. «Sie sollen ihren Gesundheitszustand überwachen, jeden Kontakt mit anderen Menschen vermeiden und sich bei Auftreten von Symptomen selber isolieren.»

Gemäss Epidemiengesetz wird laut Bär mit einer Busse bestraft, wer sich einer angeordneten Quarantäne oder Absonderung entzieht. Wer dies fahrlässig tut, müsse mit einer Busse bis zu 5000 Franken rechnen. «Ziel muss sein, dass die Bevölkerung das Vorgehen im Rahmen des Contact - Tracing akzeptiert», so Bär.

Bis 200 Contact-Tracer in Zürich möglich

Die Kantone handhaben die Rückverfolgung der Infektionsketten unterschiedlich. So hat zum der Kanton Zug immer Infektionsketten zurückverfolgt. «Es ist absolut in unserem Sinn, dass dieses Vorgehen jetzt wieder in der ganzen Schweiz durchgeführt wird», sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister gegenüber zentralplus.

Im Kanton Nidwalden läuft das Contact - Tracing laut Mediensprecher Oliver Mattmann bereits seit vergangenem Donnerstag. «Zwei Zivilschützer und eine Person vom kantonalen Gesundheitsamt sind auf die Rückverfolgungen angesetzt. Wenn die Kurve wider Erwarten ansteigen würde, müssten wir zusätzliche Ressourcen anstrengen», so Mattmann zu 20 Minuten.