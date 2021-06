Bei Kandidatin Mareike (26) legt Heidi Klum (47) erst selbst Hand an.

Wenn bei den GNTM-Kandidatinnen Tränenbäche fliessen und sie vor laufenden Kameras lautstark fluchen, ist klar: Das Highlight jeder Staffel steht an – das grosse Umstyling.

Der Teaser verspricht jedenfalls einiges. Klar, von den End-Looks ist im Clip nur wenig zu sehen, aber: Wir haben drei Hinweise darauf gefunden, dass die diesjährige Umstyling-Folge die beste ever werden könnte:

«Horrofilm» bis «Erdbeer-Joghurt»

Das «Erdbeer-Joghurt» wird zur Tomatensuppe

Mit Erdbeer-Joghurt hat die Frisur am Ende aber so gar nichts zu tun. Tomatensuppe trifft es wohl eher. Und Feuerrot ist offenbar nicht mal die einzige auffällige Haarfarbe in dieser Folge: «Ist es Lila?», hört man im Trailer eine Kandidatin ungläubig fragen.