«Der Funke ist zurück» - Kommt jetzt das Liebescomeback zwischen Kim und Kanye?

Ein Insider soll nun gegenüber dem US-Magazin «Life & Style» verraten haben: «Kim und Kanye verstehen sich wirklich gut – so gut, dass ihre Freunde denken, die beiden hätten ihre Scheidung zurückgezogen.» Zudem sprechen die beiden Stars nach wie vor nur positiv übereinander. Streit und Drama schien es auch während der Trennung kaum gegeben zu haben. In der Reunion-Folge ihrer Reality-TV-Show «Keeping Up With The Kardashians» sagte Kim über ihren Ex: «Wir haben eine tolle Beziehung als Co-Eltern und ich respektiere ihn sehr. Er war vor allen Dingen zuerst mein Freund, und das für eine sehr lange Zeit. Das geht nicht einfach so weg. Ich werde für immer sein grösster Fan sein.»