Die Europäische Zahlungsverkehrsinitiative, kurz EPI, will Visa und Mastercard Konkurrenz machen.

Bezahlen per Karte und Smartphone: Die Europäische Zahlungsverkehrsinitiative, kurz EPI, soll die Alternative zu den US-Konkurrenten Visa und Mastercard werden. Dafür haben sich mehrere europäische Banken zusammengetan und bauen zurzeit ein einheitliches Bezahlsystem auf.

Noch ist keine Schweizer Bank beteiligt. «Wir sind aber interessiert an einer globalen Lösung – es sollte nicht jedes Land eine eigene Lösung suchen», heisst es vonseiten der Credit Suisse im Rahmen des Paneltreffens am Donnerstag der PPI Schweiz Gmbh. Auch die Postfinance ist interessiert und sieht Potential im europäischen System.

Alle bargeldlosen Bezahlvorgänge abwickeln

EPI will Kreditkarten zur Verfügung stellen und alle bargeldlosen Bezahlvorgänge abwickeln können. «Also auch Apple und Google Pay sowie Paypal sollen über EPI laufen», erklärt Martina Weimert, CEO von EPI. Ziel von EPI sei es nämlich auch, den Bargeldbestand in Europa zu verringern. Noch steckt das Projekt in der Entwicklungsphase, es soll aber innerhalb von fünf Jahren im Markt eingeführt werden.