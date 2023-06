Forschende entwickeln Verhütungsspritze für Katzen

Das passiert, wenn man die streunenden Tiere in Ruhe lässt

Katzen sind bereits mit vier bis neun Monaten geschlechtsreif. Lässt man sie gewähren, kann jedes Weibchen bis zu drei Würfe pro Jahr mit vier bis fünf Jungen grossziehen. Die sorgen dann ihrerseits wieder für Nachwuchs. So kann die Zahl der Nachkommen einer einzigen Katze schnell in wenigen Jahren in die Tausende gehen.