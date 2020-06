Aktualisiert vor 50min

Fallzahlen steigen

Kommt jetzt die zweite Welle?

Zum sechsten Mal in Folge sind die Corona-Infektionen gestiegen. Experten sind beunruhigt – auch wegen der steigenden Reproduktionswerte.

von Reto Heimann

1 / 7 Das Corona-Virus breitet sich wieder aus in der Schweiz. KEYSTONE Seit Montag sind die Fallzahlen stetig wieder gestiegen. KEYSTONE Experten beobachten mit Beunruhigung: Die Bevölkerung sei momentan zu sorglos. KEYSTONE

Darum gehts Die Corona-Fälle in der Schweiz nehmen wieder kontinuierlich zu.

Experten fürchten eine zweite Welle.

Der Reproduktionswert deutet in die Richtung, dass das Virus sich wieder ausbreitet.

Das Bundesamt für Gesundheit hat am Samstag 69 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind insgesamt mehr als noch am Freitag. In den letzten sechs Tagen sind die Fallzahlen kontinuierlich angestiegen. Zum Vergleich: Am Montag wurden nur 18 Fälle gemeldet.

Zudem wurde am Samstagabend bekannt, dass es in einem Nachtclub in der Stadt Zürich zu einem «Super-Spreader»-Event gekommen ist: Ein Mann, der vor einer knappen Woche an einer Party war, hat sich mit dem Virus angesteckt. Nun sind 300 Personen in Quarantäne.

Experten beunruhigt

Das beunruhigt Experten und Expertinnen. «Mir macht die momentane Entwicklung Sorgen, weniger wegen der Lockerungen oder der absoluten Zahlen, sondern vor allem wegen der Sorglosigkeit», sagt Manuel Battegay, Chefarzt am Unispital Basel und Mitglied Task Force des Bundes gegenüber den Zeitungen von Tamedia.

Beunruhigend sei auch, dass die Zahl der Personen, die mit Corona-Infektionen hospitalisiert werden müssen, wieder zunehmen. Experten der Taskforce warnten schon vor einer Woche, die Lockerungen kämen zu schnell.

So viele Tests wie im April

Mit dem Anstieg der bestätigten Fälle hat in den letzten zwei Wochen aber auch die Zahl der durchgeführten Tests stark zugenommen. So wurden vergangene Woche von Montag bis Sonntag nach Angaben des BAG über 48'000 Tests durchgeführt, das sind 13'000 mehr als eine Woche zuvor

In dieser Woche meldete das BAG in seinen täglichen Lageberichten bis am Freitag bereits 35'000 Tests. Damit bewegt sich die Testzahl auf dem Niveau von Anfang April. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Tests beläuft sich bisher auf 545'177. Bei 6,9 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus. Die Gründe für die Zunahme in den letzten beiden Wochen erklärt das BAG unter anderem mit der Lockerung der Testkriterien.

«Die Epidemie breitet sich aus»

Auch der Reproduktionswert beunruhigt die Experten. Er liegt mit 1,28 deutlich über dem Wert von 1, der eigentlich angestrebt werden müsste. Der Reproduktionswert gibt an, wie viele Personen ein Neuinfizierter seinerseits ansteckt.

Das sei ein Alarmzeichen, so Matthias Egger von der Corona-Taskforce gegenüber SRF: «Die Epidemie breitet sich weiter aus und bleibt nicht stabil.» Die jetzigen hohen Fallzahlen führt Egger auf die Lockerungen zurück – die Öffnung der Grenzen zum Beispiel.