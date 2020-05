Neue Schlachtungsverordnung

Kommt jetzt ein Hofschlachtungs-Label?

Tiere dürfen künftig direkt auf dem Hof oder der Weide betäubt und getötet werden. Bio Suisse würde ein entsprechendes Label begrüssen.

Der Bundesrat erlaubt es den Bauern, dass sie ihre Tiere direkt auf dem Hof oder der Weide betäuben und ausbluten lassen dürfen. Die Tiere müssten für die Tötung demnach nicht mehr zwingend zu einem Schlachthof gefahren werden. Der Tierhalter braucht dafür jedoch eine Bewilligung des Kantons. Bei der Weideschlachtung ist zudem die Anwesenheit eines Veterinärs vorgeschrieben. Die Verordnung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.

Laut Bund soll den Tieren damit unnötiger Stress durch den Transport und die ungewohnte Umgebung im Schlachtbetrieb erspart werden. Zur Einhaltung der Hygienestandards soll das Fleisch jedoch immer noch in Schlachthöfen weiterbearbeitet werden.

Würdevollen Abschied ermöglichen

Bei der Organisation Bio Suisse unterstützt man die neue Verordnung. Auch hier ist der Stress bei den Tieren das wichtigste Argument. «Die Hof- und Weideschlachtung ist eine wichtige Massnahme zur Steigerung des Tierwohls», so Sprecher David Herrmann zu 20 Minuten. «Der Bauer hat zu seinem Tier auch eine Beziehung aufgebaut. Es ist deshalb auch für die Landwirte schön, wenn sie ihren Tieren einen würdevollen Abschied in gewohnter Umgebung ermöglichen können.»

Bereits zeigen sich schon Bio-Bauern, die an einer Hof- und Weideschlachtung Interesse zeigen. «Dafür, dass man es bisher kaum praktiziert hat, ist das Interesse erfreulich hoch.» So würden sich laut Herrmann bereits rund 100 Biobetriebe für die Schlachtung auf Hof und Weide interessieren.

Bio Suisse würde Label begrüssen

In der Bio-Bewegung gebe es einige Akteure, die auf die Gründung eines Labels «Hofschlachtung Schweiz» hinarbeiten, sagt Herrmann. Bio Suisse begrüsse diese Entwicklung.

«Die Konsumenten entscheiden, ob sich das Prinzip auf dem Markt durchsetzen wird. Damit das gelingt, ist eine Auszeichnung der Hofschlachtung sicher hilfreich. So können sie gut erkennen, wie das Fleisch hergestellt wurde und ob es einen qualitativen Mehrwert bietet.» Die Schlachtungen auf dem Hof oder der Weide würden sich positiv auf die Qualität auswirken, ist Herrmann überzeugt: «Stirbt ein Tier nämlich unter starkem Stress, hat dies wegen der ausgeschütteten Stresshormone negative Auswirkungen auf die Fleischqualität.»

«Schlachtbetriebe bereits sensibilisiert»

Egger, seinerseits auch Mitglied des Fleischfachverbands St. Gallen-Liechtenstein, sieht das Problem bei den Hof- und Weideschlachtungen vor allem bei der Hygiene. «Gerade im Sommer sehe ich solche Schlachtungen kritisch. Wenn die Tötung in einer warmen oder verunreinigten Umgebung stattfindet, und der Verarbeitungsprozess zu lange dauert, können sich schneller Bakterien im Fleisch bilden. Die Qualität des Fleischs würde so darunter leiden.»

Nach einer Schlachtung ist daher eine rasche Verarbeitung und die anschliessende Kühlung sehr wichtig. «Im Schlachtbetrieb sind die Wege deutlich kürzer und Hygienestandards höher. Hinsichtlich Fleischqualität ist der Schlachtprozess in einem Fachbetrieb daher deutlich sicherer», findet er.

«Es müssen gleiche Hygienestandards gelten»

Man müsse bei Weideschlachtungen zwingend kontrollieren, dass die gleichen strengen Hygienestandards wie in den Schlachtbetrieben gelten. «Ansonsten wäre es nicht fair gegenüber allen Fleischfachbetrieben, die viel Geld in Ausbildungs- und Hygienemassnahmen ihres Betriebes investieren», so der SVP-Nationalrat.