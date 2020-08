Pietro ist raus

Kommt jetzt Loredana in die DSDS-Jury?

Dieter Bohlen hat wieder ausgemistet – komplett: Er hat allen DSDS-Juroren gekündigt. Nun soll die Schweizer Rapperin Loredana an seiner Seite Platz nehmen. Oder Bushido.

Pietro verabschiedet sich

Der Wendler ist (fast) im Boot

Es ist also wieder alles neu bei der Kult-Castingshow – höchste Zeit, um das Jury-Kandidaten-Karussell von Neuem in Schwung zu bringen. Die in Sachen DSDS stets gut unterrichtete «Bild»-Zeitung will bereits von neuen Verpflichtungen und Verhandlungen wissen.