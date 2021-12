Österreich : Kommt Josef Fritzl bald frei?

Josef Fritzl dürfte theoretisch bald entlassen werden. Doch ein Gutachten könnte ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Das Verliess in dem die Tochter von Josef Fritzl gefangen gehalten wurde.

In diesem Haus lebte Josef Fritzl mit seiner Frau Rosmarie. Diese sollte nichts von dem grauenhaften Verbrechen erfahren.

Das Monster von Amstetten. Josef Fritzl hielt seine eigene Tochter 24 Jahre lang in einem Keller fest. Er zeugte in dieser Zeit sieben Kinder mit ihr.

24 Jahre lang hatte Josef Fritzl seine Tochter Elisabeth in einem Kellerverlies gefangen gehalten, 3000 Mal wurde sie von ihrem Vater vergewaltigt. Sieben Kinder zeugte Fritzl mit seiner Tochter, eines starb. 2009 wurde der damals 73-Jährige zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Jetzt könnte der 86-Jährige bald freikommen.

Das Landesgericht Krems in Niederösterreich hatte im Herbst eine aufsehenerregende Entscheidung getroffen. Demnach wäre der Plan gewesen, Josef Fritzl vom Massnahmenvollzug für geistig abnorme Straftäter in den normalen Strafvollzug zu überstellen, wie «heute.at» schreibt. In zwei Jahren hätte er dann 15 Jahre seiner lebenslangen Haft abgesessen und könnte laut Gesetz ab diesem Moment um vorzeitige Entlassung ansuchen.