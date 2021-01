Von wo kommt Kevin?

Die Geschichte von Kevin begann in der «Fortnite»-Season 5. Er durchstreifte die ganze Map und zerstörte dabei zahlreiche Gebäude. Auf seinem Weg hinterliess er skurrile Zeichen auf dem Boden. Nachdem er dann mit Loot Lake verschmolz, kam er als fliegende Insel zurück. In der Season 10 kam der Fan-Liebling nochmals zurück mit dem Motel auf der fliegenden Insel. Wir dürfen also gespannt sein, ob Kevin wieder in «Fortnite» für Unruhen sorgen wird.