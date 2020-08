Kommt nun doch die Gehaltsobergrenze im Fussball?

Wie ist die Situation in der Schweiz?

Anders sieht die Situation im Schweizer Eishockey aus. So streben die Verantwortlichen eine «Luxussteuer» an. Heisst: Wenn ein Club die Salärobergrenze überschreitet, muss er anhand der Summe, die darüber hinausgeht, eine ‹Luxussteuer› in einen Fonds bezahlen. Ob das jedoch rechtlich umsetzbar ist, ist unklar. So sagt Patrick Krauskopf, ehemaliger Vizedirektor der Wettbewerbskommission und Professor an der ZHAW, gegenüber den Tamedia-Zeitungen (kostenpflichtig): «Es bestehen kartellrechtliche Bedenken, wenn sich die Unternehmen ‹Eishockeyclubs› einigen, einen Teil des Wettbewerbs untereinander einzuschränken.» (nih)