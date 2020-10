«Die ganze Klasse steckt in Quarantäne wegen eines Covid-Ausbruchs», twitterte die ehemalige SP-Stadträtin Lea Kusano kürzlich. Ihre Tochter müsse für zehn Tage in Quarantäne, da zwei Kinder aus ihrer Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.

Mit dieser Situation ist die Familie Kusano nicht allein: Neunzehn Schulklassen von Stadtberner Schulen waren seit den Herbstferien bereits in Quarantäne, wie der «Bund» unter Berufung auf den städtischen Gesundheitsdienst berichtet. Dabei wurden jeweils mindestens zwei Kinder oder eine Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet. Wie viele Klassen kantonsweit derzeit im Fernunterricht beschult werden, wird statistisch nicht erhoben. Klar ist: Die Anzahl erkrankter Lehrer und Schüler nimmt zu – und damit die Zahl der Schulklassen in Quarantäne.

Grindelwald schliesst alle Schulen

Anders sieht es in Grindelwald aus: Der Schulinspektor liess Anfang Woche alle vier Schulen schliessen; sämtliche Schüler befinden sich im Fernunterricht. In den vergangenen Tagen seien acht Lehrpersonen erkrankt – rund 180 Kindern seien in Quarantäne, weil sie in direktem Kontakt mit der infizierten Lehrperson gestanden hätten. Schulen, Kindergarten und Tagesschule bleiben mindestens bis Ende Woche geschlossen.