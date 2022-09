Sion – FCB: Sion führt gegen schwache Basler – kommt Balotelli in der 2. Halbzeit rein?

In der ersten Hälfte haben die Sittener von Beginn weg die Basler an die Wand gespielt und gingen dank Stojilkovic nach 17 Minuten in Führung. Die Basler kamen zwar in der Folge etwas besser in die Partie und hatten immer mehr Ballbesitz, konnten aber nicht profitieren. Sion zog sich zurück und liess nur wenig zu.