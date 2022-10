Swiss Indoors: «Kommt zu früh» – Federer verzichtet nach Tränen in London auf Heimturnier

Ende Monat ist es soweit, dann stehen die Swiss Indoors an. Top-Stars kommen nach Basel – das Teilnehmerfeld führt Carlos Alcaraz an. Der 19-jährige Spanier ist nicht nur derzeitige Shootingstar der Szene, er ist auch der Spieler, der als US-Open-Sieger bereits die Weltrangliste anführt. Und auch der Norweger Casper Ruud, dieses Jahr Finalist in Paris und am US Open, sowie Wimbledonfinalist Nick Kyrgios werden nach Basel pilgern. Ebenso: Félix Auger-Aliassime, Marin Cilic oder Stan Wawrinka.

Wer nicht bei den Swiss Indoors sein wird, ist Roger Federer. Wie die Organisation in einem Communiqué mitteilt, verzichtet der Superstar auf einen Auftritt in Basel. Für ihn kommt nach seinem Tränen-Rücktritt und seiner -Verabschiedung am Laver Cup ein weiterer emotionaler Abschied zu früh. Federer sagt: «Ich danke den Swiss Indoors für ihre Bereitschaft, mich dieses Jahr in Basel zu empfangen. Ich habe versucht, alles zu verarbeiten, was in letzter Zeit passiert ist. Die Feier zu Hause in Basel wird eine ganz besondere Bedeutung haben und kommt für mich nun zu kurz nach London.»