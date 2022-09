Deutschland : Kommts erneut zum Flugchaos? Piloten der Lufthansa kündigen neuen Streik an

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa kündigt für Mittwoch einen erneuten Streik an.

Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa haben einen erneuten Streik ab Mittwoch angekündigt. Die Fluggesellschaft habe in den Tarifverhandlungen kein neues Angebot vorgelegt, begründete die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Entscheidung in der Nacht zum Dienstag. Die Pilotinnen und Piloten für Passagiermaschinen sollen demnach bis Donnerstagabend die Arbeit niederlegen, im Frachtflugverkehr bis Freitagabend.

Um den Streik eventuell noch abzuwenden, ist laut VC am Dienstag noch einmal ein Verhandlungstermin angesetzt. Allerdings sei für einen Erfolg «ein ernst zu nehmendes Angebot des Unternehmens» gefordert, erklärte ein Gewerkschaftssprecher.

Letzter Streik sorgte für scharfe Kritik

Die Lufthansa-Piloten hatten bereits am vergangenen Wochenende mit einer Streikaktion den Flugbetrieb der Airline weitgehend lahmgelegt. 130’000 Passagierinnen und Passagiere waren betroffen. Die Arbeitsniederlegung mitten in der Hauptreisezeit sorgte für scharfe Kritik. Erst Ende Juli hatte die Lufthansa wegen eines Streiks des Bodenpersonals mehr als tausend Flüge annullieren müssen.

VC will im laufenden Tarifstreit ihre Lohnforderungen durchsetzen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 5,5 Prozent mehr Lohn bis Jahresende und ab Januar 2023 einen weiteren Ausgleich oberhalb der Inflation. Dies bedeutet laut Lufthansa bei einer vorgeschlagenen Laufzeit von zwei Jahren eine Lohnerhöhung um gut 16 Prozent.

Es geht nicht nur ums Gehalt

Wie der «Spiegel» Ende Juli berichtete, geht es den Pilotinnen und Piloten allerdings nicht nur ums Gehalt. Sie befürchten, dass der derzeitige Gesamtarbeitsvertrag von innen ausgehöhlt werden könnte. Offenbar plane der Lufthansa-Konzern intern neue Projekte im Bereich des günstigeren Fliegens, schreibt der «Spiegel». Ein Projekt mit dem Namen «Cityline2» sei in der Entwicklung.



Bei dieser Tochtergesellschaft solle die Lufthansa die Löhne drücken können, weil dort der GAV nicht gelten werde. Der Konzern arbeitete schon früher an «Discounttöchtern». Auch das Projekt «Wings» wurde geplant, blieb aber nur auf dem Papier. Optisch sollte sie sich nicht von der «offiziellen» Lufthansa unterscheiden, in den Fliegern sollte aber auch der GAV nicht gelten und die Löhne sollten tiefer sein.