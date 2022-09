Nach Konzertabbruch: «Komplett absurd» – Brasserie Lorraine wirft Armeeangehörige in Uniform raus

Uniformen sind in der Brasserie Lorraine in Bern nicht erwünscht.

Man biete Gästen in Uniform jeweils an, ein T-Shirt anzuziehen, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten.

C.F.* war vor einigen Wochen für eine dienstliche Weiterbildung bei der Armee in Bern. Als er im Ausgang mit mehreren Kameraden im Breitenrain-Quartier unterwegs war, entschied sich die Gruppe für ein Bier in der Brasserie Lorraine. Auch aus Neugier, weil die Lokalität in den Wochen zuvor in den Medien gewesen war. «Der Garten war gut gefüllt», sagt C.F. zu 20 Minuten. «Wir setzten uns in eine Ecke und wollten bestellen.» Die fünf Männer verhielten sich laut C.F. völlig normal und nicht auffällig.