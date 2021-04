US-Präsident prangert Steueroase an - «Kompletter Blödsinn, was Joe Biden über die Schweiz sagt»

Mindeststeuersätze für Grosskonzerne

Die USA unter Joe Biden fordern einen globalen Mindeststeuersatz für Grosskonzerne. Der aktuelle Vorschlag von Biden liegt bei einem Mindetssteuersatz von 21 Prozent. Zum Vergleich: Im Durchschnitt liegt laut Schätzung 2021 die effektive Steuerbelastung von Unternehmen in der Schweiz bei 13,76 Prozent. Unterstützt wird dieser Vorschlag auch von der Europäischen Union (EU). Die EU-Abgeordneten sprachen sich am Mittwoch in Brüssel dafür aus, einen entsprechenden Vorschlag von US-Präsident Joe Biden weiterzuverfolgen. In der Schweiz ist der Steuersatz für (ausländische) Unternehmen abhängig vom Kanton und den Gemeinden.