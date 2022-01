Ukraine-Gespräche in Genf : «Komplizierte Diskussionen» bei Abendessen von Top-Diplomaten

In Genf treffen sich die Vize-Aussenminister von Russland und den USA, um den Ukraine-Konflikt zu diskutieren.

Eine Woche intensiver Diskussionen

Die Gespräche der Unterhändler aus Moskau und Washington hatten ursprünglich erst am Montag starten sollen. Washington warnte kurz vor dem Treffen vor der Gefahr einer «Konfrontation» an der russisch-ukrainischen Grenze und Moskau schloss jegliche Zugeständnisse aus. Die Nato fordert von Russland, Truppen von der Grenze zur Ostukraine abzuziehen – Russland fordert umgekehrt Garantien dafür, dass die Nato nicht weiter nach Osten expandiert und ihre Truppen in den östlichen Mitgliedsstaaten reduziert.

Das Treffen der hochrangigen Diplomaten am Sonntagabend leitet eine Woche intensiver Diskussionen zur Situation in der Ukraine ein. Neben den US-russischen Gesprächen in der Schweiz am Montag ist für Mittwoch ein Nato-Russland-Treffen in Brüssel und für Donnerstag ein Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien geplant. So sollen die Europäer einbezogen werden, die befürchten, bei der Lösung der Krise an den Rand gedrängt zu werden.