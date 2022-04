Grossbrand in Wattwil SG: Konditor-Ehepaar verliert Hab und Gut – nun werden Spenden gesammelt

Letzte Woche kam es in Wattwil zu einem Grossbrand. Eine Person verlor dabei ihr Leben und die Bewohner und Bewohnerinnen mussten ihr Zuhause verlassen.

Letzte Woche kam es in Wattwil SG zu einem verheerenden Brand , bei der eine Person ums Leben gekommen ist und viele Personen ihr Zuhause verlassen mussten. Besonders betroffen sind die Besitzer des Café Diggelmann Confiserie, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Die Brandursache ist mittlerweile klar. «Im Vordergrund steht unsachgemässer Umgang mit Brandquellen, durch die beim Brand ums Leben gekommene Wohnungsmieterin», wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet.

Nun wollen der Handwerker- und Gewerbeverband sowie der Verein Einkaufszentrum Wattwil eine Spendenaktion lancieren. «Die beiden Vorstände des VZW und des HGV sind der Meinung, dass man in einem solchen Fall die Augen nicht verschliessen darf und helfen soll», schreiben die Verbände in einer Mitteilung. «Das gespendete Geld wird in Form von Gewerbegutscheinen übergeben», sagt Daniel Kamber, Präsident des HGV Wattwil. Man werde sicher noch während zwei bis drei Wochen weiterhin Spenden sammeln.