Angriffe aus dem Gazastreifen: Israel unter Beschuss

Im Zuge der massiven Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel sind nach Armeeangaben auch mehrere bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet eingedrungen. Das Militär teilte am Samstag mit, mehrere Terroristen seien auf israelischem Gebiet und rief die Einwohner der Grenzorte am Rande des Küstenstreifens dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Augenzeugen berichteten von Schusswechseln auf der Strasse. Unklar war, wie die Angreifer aus dem Gazastreifen die streng geschützte Grenze überwinden konnten. In sozialen Medien kreiste unter anderem ein Video, das einen Drachenflieger zeigte. Dies konnte allerdings zunächst nicht unabhängig überprüft werden. (DPA)