Konflikt im Kosovo – wie alles begann 

Um zu verstehen, wieso wieder Spannungen aufbrechen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit.

Kosovo – woher kommt der Name?

Der Name «Kosovo» kommt vom serbokroatischen Wort «kos» für Amsel. 1389 fand bei Pristina die Schlacht auf dem Amselfeld statt, bei der die christlichen Serben gegen die Truppen des Osmanischen Reiches kämpften. Die Schlacht gegen das muslimische Heer wurde trotz schwerer Verluste zu einem serbischen Nationalmythos – auch daher wird der Kosovo als Teil Serbiens betrachtet.

War das Gebiet schon immer umstritten?

Das kann man schon so sagen. Schon vor mehr als 2000 Jahren war das Gebiet des heutigen Kosovos besiedelt. Im Laufe der Jahrhunderte herrschten Römer, Türken, Bulgaren und Ungarn über das Gebiet. Nach der Befreiung von den Türken wurde es 1912 unter Serbien und Montenegro aufgeteilt. Mit der Errichtung der kommunistischen Herrschaft in Jugoslawien wurde das autonome Gebiet Kosovo-Metohija 1945/46 in die Teilrepublik Serbien eingeordnet. Der Status von Kosovo sorgte bereits innerhalb der jugoslawischen Föderation über Jahrzehnte für Konflikte.