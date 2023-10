Angriffe aus dem Gazastreifen: Israel ruft Kriegsstand aus

Erste Spitäler haben die Zahl der Verletzten gemeldet, die bei ihnen behandelt werden oder wurden. Wie die «Times of Israel» schreibt, seien bisher mehr als 100 Israelis durch Raketeneinschläge verletzt worden. Einige von ihnen befänden sich in kritischem Zustand. Alleine im Soraka-Spital in Beersheba würden 80 Patientinnen und Patienten behandelt.

Im Assaf Harofeh Medical Center in der Nähe von Tel Aviv werden nach eigenen Angaben 17 Patienten behandelt, zwei davon in schwerem und einer in mittelschwerem Zustand, die übrigen sind leicht verletzt, so «Times of Israel». Im Kaplan Medical Center in Rehovot werden 21 Verletzte behandelt, darunter zwei in ernstem Zustand, die operiert werden. mVier sind mittelschwer verwundet und 15 leicht.