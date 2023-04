Massenkündigung in Zollikon – 25 Lehrpersonen Primarschule

Eine Woche zuvor wurden die Eltern in einer Infomail über die Spannungen an der Schule informiert. Damals hiess es noch, dass man eine Mediation gestartet habe und sich die Rückmeldungen «positiv zeigen».

An dieser Zolliker Schule herrscht Krisenstimmung : Ende Jahr verlassen 25 Lehrpersonen die Primarschule Rüterwis. Mehr als ein Dutzend davon haben als Kündigungsgrund explizit die Schulleitung angegeben. Eine Woche zuvor wurden die Eltern in einer Infomail über die Spannungen an der Schule informiert. Damals hatte es noch geheissen, dass man Ende November eine Mediation gestartet habe und sich die Rückmeldungen «positiv» zeigten.

Unter den 25 Lehrerinnen und Lehrern befinden sich junge, aber auch etliche langjährige Fachpersonen. Sie finden die an die Eltern versendete Mail eine «Frechheit», «Schönfärberei» und «Vertuschungsaktion». Seitdem eine neue Schulleitung im März 2022 das Zepter an der Primarschule übernommen hat, habe sich die Situation drastisch verschlechtert, wie etliche Lehrpersonen gegenüber dem « Tages-Anzeiger » aussagen.

Führung wird von allen Seiten kritisiert

Etliche Lehrpersonen mussten ihre gewohnten und eingerichteten Klassenzimmer wechseln, «einfach, weil die Schulleitung das so wollte». Wer die Leitung kritisierte, bekam das am jährlichen Mitarbeitergespräch zu spüren. «Die Schulleiter entschieden einfach, ohne Erklärung, ohne mit uns zu reden», erzählt eine Lehrperson. Auch wird ein äusserst autoritärer Führungsstil bemängelt.

«Sie stellten alle Abläufe auf den Kopf, angefangen von der Pausenglocke über das Budget bis hin zur Bestellung von Lehrmitteln», so eine weitere Lehrperson. Kritisiert wird die Führung auch von den Müttern und Vätern, deren Kinder im Rüterwis zur Schule gehen. Die Elternvereinigung hat am Dienstag einen harten Brief an den Gemeinderat, die Schulpflege und den Leiter Bildung geschickt, der über 100 Mal unterschrieben wurde.