Kosovo: Albin Kurti beschuldigt Serbien nach Tod von Polizist

So wird der Angriff beschrieben

Bei einem Angriff auf eine Polizeipatrouille im Kosovo ist nach Regierungsangaben ein Beamter getötet und ein zweiter verletzt worden. Die Angreifer seien maskiert gewesen und hätten am frühen Sonntagmorgen bei Banjska, 55 Kilometer nördlich der Hauptstadt Pristina, mit schweren Waffen das Feuer auf die Polizisten eröffnet, teilte Ministerpräsident Albin Kurti auf seiner Facebookseite mit. Der Verletzte schwebe nicht in Lebensgefahr. Die Polizei erklärte, zwei Lastwagen ohne Nummernschilder hätten eine Brücke am Dorfeingang von Banjska blockiert. Drei Polizeieinheiten seien losgeschickt worden, um die Sperre zu beseitigen, aber aus mehreren Richtungen beschossen sowie mit Handgranaten und Sprengsätzen attackiert worden. Die Polizei habe den Angriff zurückgeschlagen. Zwei Beamte seien verletzt worden. Einer von ihnen war bei der Ankunft im Spital in Mitrovica nach Angaben von Ärzten bereits tot.

So beschreibt ein Einwohner den Vorfall

Das sagen Kosovo und Serbien

Kurti warf Serbien vor, hinter dem Angriff zu stehen. «Organisierte Verbrecher, die politisch, finanziell und logistisch von Belgrad unterstützt werden, greifen unseren Staat an», schrieb er. «Die Regierung der Republik Kosovo und die staatlichen Institutionen sind bereit (...), um auf Verbrechen und Kriminelle, Terrorismus und Terroristen zu reagieren.» Die Polizei werde immer noch von mindestens 30 maskierten und schwer bewaffneten Berufssoldaten beschossen.



Kurti berief den Nationalen Sicherheitsrat ein und präsentierte eine Reihe von Fotos, auf denen in der Nähe des orthodoxen Klosters in Banjska Geländewagen ohne Nummernschilder und ein gepanzerter Mannschaftstransporter zu sehen waren, «der nicht zur Polizei des Kosovo gehört». Er forderte die Angreifer auf, sich den Behörden zu stellen.



Der serbische Parlamentspräsident Vladimir Orlic sagte, Kurti sei mit Schuldzuweisungen an Serbien schnell bei der Hand gewesen. Dabei sei es Kurti, der eine Eskalation wolle. Wenn Kurti sage, es handle sich um einen Angriff von Profis, müssten die Angreifer ja identifiziert worden sein. «Er weiss, wer sie sind und was sie sind, und alles ist klar», sagte Orlic dem Fernsehsender Prva. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic will im Verlauf des Sonntags eine Erklärung abgeben.